Natuurtuin in Woudrichem opent woensdag: buitengewone tuin voor jong en oud

Drunens Wandelfes­ti­val: bijna 23.000 euro voor strijd tegen borstkan­ker

10:33 DRUNEN - Het Drunens Wandelfestival heeft 32.900 euro opgebracht voor Pink Ribbon. Dat hebben de organisatoren dinsdag bekendgemaakt. In totaal liepen 2206 wandelaars mee aan het evenement dat afgelopen weekend plaatshad. De organisatie was in handen van de stichting Wandelen Tegen Kanker.