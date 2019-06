Natuurtuin Woudrichem dansend geopend

Eis twee jaar voor ramkraak en diefstal 25.000 euro aan kleding bij Van Dijk in Waalwijk

26 juni BREDA/WAALWIJK/TILBURG - Tegen twee mannen die worden verdacht van de ramkraak bij kledingwinkel Van Dijk in Waalwijk is woensdag twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De beide mannen bekenden in de rechtbank in Breda ook dat ze erbij betrokken waren.