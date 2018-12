Natuurvereniging en gemeente trekken samen op om sluizen op te knappen bij Doeveren

Team Wazund wordt grote winnaar van de Pubquiz in 't Schooltje

13:06 WASPIK - Met twintig teams zat het deelnemersveld van de jaarlijkse Pubquiz in buurthuis 't Schooltje helemaal vol. Rita van Strien had weer een gevarieerde quiz van acht rondes in elkaar gedraaid met vragen over onder andere geschiedenis, wetenschap en muziek. Team Wazund won de quiz voor Mission Impossible en team V&V.