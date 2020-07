Natuurvereniging schaart zich achter plan voor voormalig Land van Ooit: ruimte voor ‘landschapszone’ in Steenenburg

Hutjemutje in de wachtrij bij de Efteling? Pretpark ziet ‘afnemende motivatie’ bij bezoekers om afstand te houden

30 juli KAATSHEUVEL - ‘Overvolle pleinen, hutjemutje in de wachtrij en gasten die niet luisteren naar instructies.’ Volgens verschillende gasten die De Efteling bezochten is het er druk, té druk. Het pretpark ziet inderdaad een ‘afnemende motivatie’ bij bezoekers om zich aan de 1,5 metermaatregel te houden en is genoodzaakt extra mensen in te zetten om gasten erop te wijzen om afstand te houden.