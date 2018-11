Nee, dít keer geen rondjes rond de kerk in Vlijmen

Video 25 pakketjes per seconde: Black Friday zorgt voor de drukste dag ooit bij Bol.com in Waalwijk

7:34 WAALWIJK - Bol.com verwacht vrijdag de drukste dag in de historie. Oorzaak: Black Friday, dat de laatste jaren plotseling razend populair is geworden in Nederland. Een woordvoerster van de webwinkel uit Waalwijk schat in dat er zo'n tot wel 25 pakketjes per seconde door de machines gaan.