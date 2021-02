Nee, juichen doet Marja Kivits nog lang niet. ‘Ik moet het eerst zien’

Marja Kivits is wanhoop nabij: ‘Ik voel mij echt weggepest door de gemeente’

5 februari VLIJMEN - Bijna smékend doet ze haar verhaal. Om te voorkomen dat ze ‘ten onder zal gaan', is maar één ding nodig: geef de twee huizen die vlakbij haar eeuwenoude boerderij in Vlijmen dreigen te komen in elk geval een 19de eeuwse uitstraling. ,,Dan kan ik doorgaan als Marie van de Middelhaai. Maar ze zien mij een beetje als een raar mens.”