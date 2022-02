Nee tegen 15 appartementen in Drunen

In het gemeentehuis is het principeverzoek op een aantal punten beoordeeld en de conclusie is: dat plan past daar niet. De gemeente voert een aantal argumenten aan om de bouw van vijftien appartementen af te wijzen. Het plan past sowieso niet in het bestemmingsplan. En dat is niet voor niets: de ruimte daar is vooral bedoeld om gebruikt te worden voor medische en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast is het een bufferzone tussen sport(velden) en woningen.