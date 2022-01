‘Nee’ tegen uitbreiding bedrijven in buitengebied Altena van tafel. Het wordt nu ‘kritisch kijken’

ALTENA - De politiek in Altena doet een handreiking aan niet-agrarische bedrijven in het buitengebied die willen uitbreiden. In de plannen ‘Visie op Werken in Altena’ stond nadrukkelijk dat hieraan niet meegewerkt wordt, de gemeenteraad wil dit toch wat nuanceren.

De kwestie kwam vorige week op tafel naar aanleiding van twee concrete verzoeken van bedrijven die zitten te springen om uit te breiden, maar dit op grond van de ruimtelijke regels niet kunnen. Wethouder Matthijs van Oosten (CDA) gaf toen al aan geen bedrijven op slot te willen zetten, maar voor ‘maatwerk’ te gaan. De raad heeft nu tijdens de Altenatafel aangeven dit ook in de visie vast te leggen.

Van ‘nee’naar ‘kritisch kijken’

In plaats van niet mee te werken, is nu het vertrekpunt nu dat het gemeentebestuur kritisch is op ontwikkelingen van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Eventuele uitbreiding van deze bedrijven heeft niet de voorkeur, maar kan op basis van maatwerk worden mogelijk worden gemaakt. Van Oosten beloofde de visie op dit punt aan te passen.

De visie kan, zo werd wel duidelijk, op steun van de raad rekenen. Wensen waren er nog wel. Het CDA vroeg nog meer aandacht voor familiebedrijven en om maatregelen voor de bereikbaarheid van (meer) parkeergelegenheid bij winkelgebieden. De VVD benadrukte onder meer het belang van een uitbreiding van het elektriciteits- en digitale netwerk en drong aan op ‘het vergroten van de ambitie voor de uitbreiding van bedrijventerreinen’.

Quote We komen veel te kort Arjan Versluis, SGP

Uitbreiding bedrijventerrein

Daar haakte ook de SGP op in. Volgens woordvoerder Arjan Versluis is er nog veel te weinig vooruitgang geboekt, gezien de behoefte aan bedrijfsterrein. ,,We komen veel te kort.” Hij stelde voor een Taske Force in het leven te roepen om hiermee aan de slag te gaan. Van Oosten liet weten dat ook het college uitbreiding heel belangrijk vindt. Met de provincie wordt over mogelijke locaties gesproken. Van Oosten gaat ook bekijken of de nu berekende behoefte van 20 tot 30 hectare nog wel actueel is.

John Bakker (AL) pleitte ervoor de derde haven in Werkendam op zeer korte termijn aan te pakken. Wijnand van der Hoeven (CU) wil aandacht voor behoud van de bedrijvigheid in de dorpen, waarbij hij denkt aan de timmerman of de loodgieter die wil uitbreiden. Anne-Wil Maris (PA) gaf het advies mee slim om te gaan met de ruimte.