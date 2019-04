Negatief zwemadvies voor Put de Omloop in Woudrichem

Aangewezen zwemwaterlocaties in Brabant worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar (op eigen risico) nog wel mág. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als een structurele verbetering van de waterkwaliteit is aangetoond.