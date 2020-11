Net nieuw of niet, ‘bomenplan Heusden is achterhaald'. Vindt de natuurvereniging

De bus moet blijven, dan dus geen vrijlig­gend fietspad

26 april DRUNEN - Langs de Admiraalsweg in Drunen komt toch geen vrijliggend fietspad. Heusden ziet daar vanaf omdat anders Arriva daar zou stoppen met de buslijn. ,,En dat willen we niet", aldus wethouder Kees van Bokhoven. Nu komt aan beide zijden van de weg een fietsstrook, in oranje-rood asfalt.