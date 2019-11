Netty over de Stadhuisramp in Heusden: ‘Na de klap hielden we onze adem in’

Tijdens de eerste oorlogsjaren was het relatief rustig in Heusden, vertelt Netty Baaijens-Van den Bosch (90). ,,We hadden een vestingboerderij aan de Demer. We fokten varkens; melkkoeien graasden bij de Maas, waar we ook hooiland hadden. Aan de Demer verbouwden we groente en fruit." Aan de rust kwam in oktober 1944, door de opmars van de geallieerden, drastisch een einde.