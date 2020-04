Niels Aussems; een musketier tegen alles wat krom is

Marieke Lucas Rijneveld maakt kans op Booker Prize

16:54 NIEUWENDIJK - De roman De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld is genomineerd voor de gerenommeerde International Booker Prize. De in 1981 in het Brabantse Nieuwendijk geboren schrijfster maakt kans op de grootste prijs voor in het Engels vertaalde literatuur, een bedrag van 50.000 euro. Er zijn nog vijf andere romans genomineerd, waaronder Tyl van de Duitse auteur Daniel Kehlmann.