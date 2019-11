Niemand is een geboren held. En niemand een geboren schurk

Bloemplaat­hoe­ve helpt mee aan zelfvoor­zie­nend Altena

13:32 ALMKERK - Een zelfvoorzienend Altena. Het is de grote uitdaging waarvoor de coöperatie Altena Nieuwe Energie wil gaan. Christian van Winden en zijn zus leveren daar al een belangrijke bijdrage aan met hun Bloemplaathoeve aan de Duylweg in Almkerk. Zaterdagochtend vertelde hij daarover aan belangstellenden die ook konden zien welke maatregelen en voorzieningen hij in de moderne stal waar hij 200 Fries Hollandse koeien melkt, heeft getroffen. En dat is heel wat.