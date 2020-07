Niemand kijkt? Hup, daar gaat weer een konijn of kip over het hek

Goh, wat doen we met Flappie nu we op vakantie gaan? Of met al die leuke kuikentjes die nu zijn uitgegroeid tot hanige haantjes? Die dumpen we bij dierenparkjes of kinderboerderij.

Het is weer vakantie, tijd om van je kip of konijn af te komen. Die gedachtenkronkel komt momenteel nogal eens voor. Bij een dierenpark of kinderboerderij hebben ze toch al kippen en konijnen ... daar kunnen er best nog een paar bij? En daarmee ontaardt een kortstondige oprisping van dierenliefde in een gedumpte kip of langoor. De beheerders zitten vervolgens met de gebakken peren. Is het overal even erg?

Hanengevechten op leven en dood

De gemeente Waalwijk luidde in ieder geval al de noodklok omdat het bij het hertenkamp bij Het Lido helemaal de spuigaten uitliep, met als trieste dieptepunten hanengevechten op leven dood en een gedumpt konijntje dat werd doodgetrapt door een alpaca. En nu, in de vakantietijd wordt het alleen maar erger.

Volledig scherm Ook bij het dierenpark bij Het Lido in Waalwijk loopt het de spuigaten uit met gedumpte kippen en konijnen. Er is ook weinig sociale controle omdat er weinig zicht op is. © Gert-Jan Buijs

Quote Soms twee keer in de maand, soms een paar keer in de week Sjoerd, Beheerder Dierenpark De Schroef

Wie daar ook over kan meepraten is Sjoerd, namens de gemeente Heusden een van de beheerders van Dierenpark De Schroef in Drunen. ,,Dit jaar is het iets minder, waarschijnlijk doordat er een lockdown is geweest en er minder mensen op vakantie gaan.”

Toch gebeurt het met grote regelmaat dat hij dieren aantreft die een dag tevoren nog niet in zijn park rondliepen. ,,Soms twee keer in de maand, soms een paar keer in de week.” Meestal betreft het kippen, in mindere mate konijnen.

Volledig scherm Ook bij het dierenpark bij Het Lido in Waalwijk loopt het de spuigaten uit met gedumpte kippen en konijnen. Er is ook weinig sociale controle omdat er weinig zicht op is. © Gert-Jan Buijs

Sjoerd ziet twee piekmomenten in het jaar. ,,De vakantie. En de lente. Het is nog altijd zo dat van alle kuikentjes de helft haan is. Die gaan kraaien, maar ze gaan ook vechten. Dus daar moeten ze ergens mee naartoe.”

Eind van het liedje is dat de overtollige haantjes, maar ook wel hennen, doodleuk over het hek gaan. ,,Dat varieert van twee stuks, tot wel acht.” En lang niet alle dieren gaan óver het hek. ,,Soms lopen ze hier buiten rond; dan kan ik er weer achteraan.”

Quote Als mensen vragen of we dieren willen is het antwoord altijd nee. Ons beleid is voor iedereen duidelijk; wij nemen geen dieren op Melanie van Ooijen, Voorzitter Kinderboerderij 't Erf

Melanie van Ooijen, voorzitter van kinderboerderij ‘t Erf in Waalwijk heeft echt een compleet andere ervaring. ,,Dumping van dieren? Totaal geen last van”, zegt ze. ,,Als mensen vragen of we dieren willen is het antwoord altijd nee. Ons beleid is voor iedereen duidelijk; wij nemen geen dieren op. Wij hebben ook een heel actieve website en Facebookpagina waarop wij dat duidelijk maken. En bij ons is ook de hele dag toezicht. Dat strikte beleid betaalt zich blijkbaar uit.”

Volledig scherm Dierenpark De Schroef, waar regelmatig kippen en konijnen over het hek worden gezet. Beheerder Sjoerd ziet het met lede ogen aan. © Gert-Jan Buijs

'Ze kunnen allerlei ziektes met zich meebrengen’

Ook Henk Kools, dagelijks beheerder van Dorpsboerderij Waspik, kan niet zeggen dat er bij de vleet kleine huisdieren achter de hekken belanden. ,,Het gebeurt heel zelden, bij ons lopen momenteel maar drie ‘vreemde’ kippen rond. Maar je weet niks over de gezondheidstoestand van die beestjes. Ze kunnen allerlei ziektes met zich meebrengen, da’s een groot gevaar. Onze dieren zijn wel ingeënt tegen van alles en nog wat, maar toch.”

Quote Varkens, paarden, ezels enzovoort. Bijna wekelijks word ik gebeld. En niet alleen hier uit de regio, vanuit het hele land Henk Kools, Dorpsboerderij Waspik

Als hij ja zou zeggen tegen elk dier dat hij aangeboden krijgt dan zou Kools een dierentuin kunnen beginnen. ,,Varkens, paarden, ezels enzovoort. Bijna wekelijks word ik gebeld. En niet alleen hier uit de regio, vanuit het hele land. Mensen schaffen een dier aan en dan zijn ze het ineens beu. Dus proberen ze het een probleem van een ander te maken.”

Net als ‘t Erf ligt Dorpsboerderij Waspik midden in een wijk. Daar heb je net wat meer spiedende ogen van buurtbewoners. Wat dat betreft liggen de dierenparken De Schroef en bij Het Lido net iets meer aan het oog onttrokken; het zou zomaar een onderscheidende factor kunnen zijn.

Volledig scherm Enkele kippen die zijn opgevangen in Dierenpark De Schroef. © Gert-Jan Buijs

Dovemansoren

De overtreffende trap van verweesde dieren zag de politie afgelopen zondag aan het Spinderspad/Molenbaan in Loon op Zand. Daar werden twee schapen aangetroffen. Ook op Facebook zoekt de gemeente naar de eigenaar en naar mensen die de dieren eventueel willen opvangen.

‘Zorg voor opvang en laat de dieren niet zomaar aan hun lot over’, vraagtgemeente ook nog. Helaas zal dat voor sommige ‘dierenvrienden’ aan dovemansoren gericht zijn.