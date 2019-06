Niemand naar ziekenhuis na botsing in Vlijmen

Geen plek voor St. Jan: kerk voorlopig in depot

18:10 WAALWIJK - Waalwijk - Het is nog niet gelukt een definitieve plek te vinden voor de maquette van de St. Jan in Waalwijk. De maquette die vorig jaar per toeval op Marktplaats werd gevonden mocht een paar maanden in de hal van het gemeentehuis staan, maar is nu toch naar een opslag.