‘Niemand zal rol van bibliotheek overnemen’

Kom bij Sergei Versteeg (46) niet aan met het verhaal dat de bibliotheek oubollig, saai en uit de tijd is. ,,Het is een A-merk. Laagdrempelig, openbaar, neutraal terrein; je mag er komen zonder lid te zijn. Het is er bovendien stil en waar mag dat nog in onze maatschappij? Bibliotheken delen kennis, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, er is aandacht voor kunst en cultuur.”