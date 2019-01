Niet alle stemlokalen Heusden geschikt voor minder-validen

Overigens betekenen de gebreken niet dat er niet gestemd kan of mag worden. Bovendien mogen kiezers stemmen in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente.

De stemlokalen in De Bussel in Vlijmen en in het dorpshuis in Herpt zijn er het slechtst aan toe, zo blijkt. In De Bussel ontbreekt niet alleen een deurautomaat (een deur die automatisch geopend kan worden), daar blijkt het ook onmogelijk om vanaf de nabijgelegen invalideparkeerplaats het stembureau met een rolstoel of scootmobiel te bereiken. Dat is te wijten aan de vele drempels, poortjes en hekken.

Te steile hellingbaan

Het dorpshuis in Herpt voldoet volgens de gemeente al jaren niet aan de eisen. Zo is de hellingbaan bij de ingang te steil. De situatie wordt de komende tijd waarschijnlijk ook niet beter, want volgens Heusden zijn hier, ter behoeve van de verkiezingen, geen verbeteringen mogelijk.

Een flink aantal stemlokalen beschikt niet over een deurautomaat: naast de Bussel ook De Bolster, De Remise, Olof Palmeschool en het d’Oultremontcollege in Drunen; de Haarstek in Haarsteeg en De Wilgen en De Vlechter in Vlijmen.

Achterop stembiljet

Op de achterkant van de stembiljetten voor de provinciale verkiezingen staat welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.