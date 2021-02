Niet ‘even snel’ maatregelen tegen vrachtverkeer door Hedikhuizen

HEDIKHUIZEN - De bewoners van de Lambertusstraat in Hedikhuizen moeten het voorlopig nog doen met (zwaar) vrachtverkeer door hun straat. De Heusdense politiek voelt er niets voor nu ad hoc al tijdelijke maatregelen te nemen, terwijl het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) in aantocht is.

Fons van Aart (CDA) had het graag anders gezien en kwam tijdens de raadsvergadering met een voorstel zo snel mogelijk de Lambertusstraat af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. Dit door verbodsborden te plaatsen aan de Lambertusstraat, nabij de Groenstraat, en op de Bokhovenseweg. Voor bestemmingsverkeer zou een uitzondering moeten komen.

Overlast

Met dat voorstel gaf Van Art in feite gehoor aan een oproep van René Laheij onlangs in een informatievergadering. De bewoner van de Lambertusstraat wees op de overlast en gevaarlijke situaties die zwaar vrachtverkeer volgens hem nog steeds veroorzaakt, in een straat die volgens hem en andere bewoners niet is berekend op vrachtwagens.

Het gaat dan met name om vrachtwagens van en naar steenfabriek VanderSanden, net buiten Hedikhuizen. Hoewel jaren geleden al een voorkeursroute is ingesteld, via Bokhoven en Den Bosch naar de A59, maken lang niet alle chauffeurs daar gebruik van.

Vreemd

Van Aart kreeg de handen echter niet op elkaar. Wethouder Kees van Bokhoven vond het vreemd dat aan de vooravond van het opstellen van het GVVP, waarin allerlei verkeersplannen aan bod komen, opeens via een motie wordt gevraagd maatregelen te treffen. Terwijl de situatie in de Lambertusstraat zeker aan bod komt in dat grote verkeersplan. Ook burgemeester Willemijn van Hees vroeg ervoor te waken om gelijk met moties te komen als een inspreker een verkeersprobleem aankaart.

Volgens Van Bokhoven kun je ook niet zomaar even een verkeersbesluit nemen en een paar borden neerzetten. ,,Je moet rekening houden met allerlei belangen. Het probleem bestaat al langer en er is best al iets aan gedaan.”

Quote Moet het allemaal zo populis­tisch om elk probleem via een motie in de raad te gooien? De verkiezin­gen zijn pas volgend jaar Bram Lommers, Fractievoorzitter VVD Heusden

Van Aart daarentegen vond de urgentie van het probleem groot genoeg om nu toch al een besluit te nemen. Het overgrote deel van de raad steunde hem daarin niet en wil wachten op het GVVP. ,,Er is geen overleg met buurtbewoners geweest, geen inspraak en is geen nieuw probleem”, aldus Kees Musters (Gemeentebelangen). Bram Lommers (VVD) vroeg zich af ‘of het allemaal zo populistisch moet om elk probleem via een motie in de raad te gooien’. ,,De verkiezingen zijn pas volgend jaar.”