Niet gamen op een Playstation, maar spelen op het veld bij NOAD ‘32

Het lijkt wel of de kalklijnentrekker van voetbalvereniging NOAD’32 helemaal van het padje is. Anders is het maar amper te verklaren dat hij op het hoofdveld nog eens wat extra vakken heeft getrokken met zijn wagentje. Het heeft iets weg van het lijnenspel van Mondriaan. De voetballers trekken zich er deze zaterdagmiddag helemaal niets van aan, zij vermaken zich uitstekend in een potje van twee keer een halfuur.

Circuitvorm

Wat óók opvalt: bij het ene team spelen alleen maar meisjes, bij het andere nagenoeg alleen maar jongens. En die meiden zijn ook nog eens minstens een kop groter. Dat fysieke overwicht vertaalt zich in een 3-0 voorsprong bij de rust.

In tijden van corona is alles anders, zo blijkt. ,,Die lijnen zijn er vorige week opgezet”, zegt Mari van der Sterren, hoofd van de technische commissie. ,,Toen is er een circuitvorm gedaan met passen en trappen. Normaal spelen die twee teams, het eerste en tweede van Jongens onder 11 en Meisjes onder 15 niet tegen elkaar. En zeker niet op een groot veld. Maar nu kunnen ze er alvast aan wennen.”

Bij veel voetbalverenigingen trainen de kinderen een of twee keer per week. Op zaterdag is er op de sportparken niets te doen. Bij de Wijk en Aalburgse zaterdagderdeklasser ligt dat dus een slag anders. Van der Sterren: ,,Toen voor de tweede keer vanwege corona alle wedstrijden niet meer door mochten gaan, heeft de technische commissie besloten om de jeugd op zaterdag een gevarieerd programma aan te bieden.”

Natuurlijk, voetballen vormt daarbij de rode draad. Zoals techniektrainingen om die vaardigheden aan te scherpen. Maar er is ook een bootcamp gehouden, te danken aan Lars Ploeg, beroepsmilitair en keeperstrainer van de dames. ,,Tractorbanden omflippen, tijgeren onder een camouflagenet, gevulde zandzakken in een estafette naar de overkant van het veld brengen, touwtrekken: hartstikke mooi. En we zijn geëindigd met een slotenmars door de Afgedamde Maas.”

Bootcamp

Die bootcamp heeft meer opgeleverd, zegt Ploeg. ,,Het is een prachtige manier om aan samenhorigheid te werken. De spullen, die zijn geleend van Defensie liggen hier nog. Als corona voorbij is, zouden we zoiets ook kunnen opzetten voor de senioren. En voor de ouders van de kinderen.”

Dat idee - de band die de kinderen met hun club hebben in stand houden en misschien nog wel versterken - was ook een belangrijke reden om die zaterdagen met spel en plezier te vullen. ,,Anders zitten ze thuis met de Playstation te spelen”, zegt Mayco van Bergeijk, lid van de TC. ,,Op deze manier houd je de loop erin.” Voor de junioren moet je soms uitwijken om het aantrekkelijk te houden. Van Bergeijk: ,,Vanmiddag gaan we naar de Voltage in Tilburg, karten.”

Van Bergeijk heeft vandaag nog een taak: hij speelt de rol van Sinterklaas. Voordat de goedheiligman zijn opwachting maakt, werken de Guppies en de Jongens onder acht een pietentraining af, verkleed en wel. De ongelovigen proberen elkaar op de oefenhoek af te troeven met tennisvoetbal. Bjorn den Dekker (12) is er het meest bedreven in. ,,Ik vind het gezellig dat we hier op zaterdag kunnen komen. Dan zie je ook meer mensen.” Ook Jari Groeneveld (12) kan al die activiteiten wel waarderen. Hoewel, die bootcamp had niet per se gehoeven. ,,Het water van de Maas was wel heel koud.”