Niet langer ‘houtje-touwtje activiteiten’, maar feestjes via jaarthema’s. Te beginnen met ‘vieren’

Het lijken soms een beetje ‘houtjes-touwtje-activiteiten’, zo verwoordt wethouder Peter van Steen (cultuur) zijn gevoel. Hij doelt op verschillende initiatieven van Heusdense verenigingen, instellingen en instanties die subsidie krijgen van de gemeente. ,,Op zich vaak leuke dingen, maar met weinig onderling verband.” Dat terwijl de gemeente met Cultuur op Koers heeft ontdekt dat een overkoepelend jaarthema bijdraagt aan het doel dat Heusden voor ogen heeft: cultuur toegankelijker te maken voor iedereen.

Goed ervaringen

Heusden heeft inmiddels ervaringen met jaarthema’s, hoewel die nog niet zo werden benoemd. Denk aan het Jeroen Boschjaar (2016), Heusden 700 (in 2018) en 75 jaar Vrijheid Heusden (2019). Als voorbeeld wordt ook genoemd de Dromen.Doen.Heusden-dag in 2017. ,,Die dag werd met veel verschillende partijen georganiseerd en bood inspiratie om aan te haken bij elkaars initiatieven.” En dat is kort samengevat nu precies wat Heusden graag wil: meer samenwerken, elkaar inspireren. ,,Dan kun je ook meer doen, je gaat elkaar beter kennen, er kan een langduriger samenwerking ontstaan, je wordt bekender bij het publiek.”

Stem inwoners

De inwoners krijgen een belangrijke stem in de keuze voor een jaarthema. Als het thema bekend is, kan iedereen die een bijdrage wil leveren aan de invulling met elkaar om tafel, om een goed plan te maken. De gemeente doet een stapje terug, maar houdt wel de vinger aan de pols. Én stelt geld beschikbaar. Dat zal vooral komen uit de potjes die er nu zijn voor bepaalde culturele activiteiten, projectsubsidies en Dromen.Doen.Heusden.

Aangezien het voor volgend jaar kort dag is, heeft Heusden deze eerste keer het jaarthema bepaald: ‘2022 een jaar om te vieren’. Dat verwijst naar het 25-jarig bestaan van de gemeente, sinds de herindeling van 1997. Voor 2022 is in eerste instantie 45.000 euro beschikbaar, los van activiteiten die Heusden vanwege dit jubileum zelf gaat opzetten.

Pareltjes

Het is volgens Van Steen pertinent niet de bedoeling dat het alleen feestjes worden voor de grotere verenigingen of instanties, of voor steeds dezelfde. ,,We willen nadrukkelijk dat ook de kleinere mee gaan doen.”

Verder wil het werken met jaarthema’s niet zeggen dat verder niks meer kan qua subsidie ,,Soms komen er pareltjes van initiatieven langs die misschien niet direct passen bij het thema, maar die laten we niet schieten. We proberen ze echter wel in te passen in het jaarthema.” Ook de aandacht voor de Doeners en Dromers van Heusden blijft bestaan, al dan niet gekoppeld aan het jaarthema.