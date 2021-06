Niet meer zoeken in Waalwijks centrum: nieuwe borden wijzen de weg

Waalwijk moet wachten op deelscoo­ters: 'Het wordt ergens in de zomer’

3 juni WAALWIJK - Waalwijk moet nog wachten op de komst van de elektrische deelscooters van het bedrijf GO Sharing. De plannen lopen vertraging op. Het bedrijf wil zijn werkgebied nog altijd uitbreiden naar Waalwijk, zo verzekert het. Maar wanneer de groene e-scooters de weg op gaan, kan GO Sharing nog niet zeggen. Het hoopt ergens in de zomerperiode.