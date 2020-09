Niet met z’n tienduizenden naar Drunen, Dickens Festijn afgelast. ‘Heel erg jammer, maar je kunt niet anders’

,,We moeten nog wel met de betrokken evenementenorganisaties om tafel, maar ik denk dat de loyaliteit en het begrip naar elkaar toe zo groot is, dat we in principe alle contracten kunnen doorschuiven naar volgend jaar.”

Mocht het toch zo zijn dat de stichting er financieel niet met iedereen uitkomt, dan nog valt de pijn wel mee, denk Van der Steen. ,,Het gaat zeker niet om tienduizenden euro's. We hebben een bescheiden potje om calamiteiten op te vangen. En ik denk dat er dan ook wel partijen zijn die ons zullen steunen.”

Volledig scherm Dikens Festijn Drunen. © Beeld Werkt Lange tijd hadden Van der Steen en zijn mede-bestuursleden nog hoop dat het festijn, dat jaarlijks op twee dagen in december 30.000 tot 40.000 mensen naar het centrum van Drunen trekt, ondanks corona misschien toch door zou kunnen gaan; in afgeslankte vorm wellicht. Maar die hoop bleek ijdel.

Van der Steen heeft alle begrip voor het besluit dat uiteindelijk in overleg met de gemeente Heusden is genomen. ,,Het was een prima overleg. We willen geen voorpaginanieuws worden als het gaat om besmettingen. Als je logisch nadenkt, op basis van alle maatregelen die nu gelden, dan kun je in feite niet anders en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.”

,,Anderhalve meter afstand houden, mensen op stoeltjes, alles desinfecteren, slechts een paar honderd mensen in een bepaald gebied; dat zou bovendien onbegonnen werk zijn geweest. Bovendien veranderen de regels per week, dan moet je een keer de knoop doorhakken.”

Het Dickens Festijn drijft op zo'n 500 tot 600 vrijwilligers. Van der Steen is niet bang dat die afhaken, nu ze een jaar moeten overslaan. ,,We zijn een heel hechte club, een heel hechte gemeenschap. Met de meeste verenigingen en vrijwilligers hebben we een jarenlange relatie, het is een vriendenclub. Die vriendschap wordt nu niet verbroken maar juist versterkt. Ik ben ervan overtuigd dat de vrijwilligers volgend jaar gewoon weer meedoen.”

2021

Dit jaar zou de zestiende editie van het Dickens Festijn worden gehouden. Nooit eerder kwam het tot een afgelasting. Volgend jaar staat het evenement op de rol voor 18 en 19 december.