'Niet sleutel inleveren en weglopen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid; dat kan niet’

video Niet alleen personeel, maar ook patiënten boos: ‘Als de sodemieter meer loon en personeel’

20 november DEN BOSCH/UDEN/TILBURG - Personeel van de drie ziekenhuizen in de regio van het Brabants Dagblad streden woensdag voor meer loon en minder werkdruk. De sfeer was opperbest en patiënten werden in de watten gelegd. ‘Hebben we nou eens tijd voor’.