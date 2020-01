Niet staken, maar vloggen met Kelly Caresse; positief actievoeren in het onderwijs

Hoe voorkom je dat al die negatieve energie in het onderwijs ervoor zorgt dat er helemaal niemand meer zin heeft om nog in het onderwijs te gaan werken? Op die vraag hebben ze bij scholenstichting Scala, met veertien scholen in Heusden, in ieder geval een positief antwoord gevonden. En dat is mama-vlogster Kelly Caresse (29), geboren en getogen in Drunen, goed voor 47.000 op Youtube , 56.000 volgers op Instagram, en 13.500 op Facebook.