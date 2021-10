‘Niet volgens belofte, maar belangen Behoudt de Langstraatspoorbruggen niet geschaad’

Dat laten Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant weten aan de stichting. Volgens die stichting was door de handelwijze van de provincie sprake van onrechtmatige en niet -rechtsgeldige besluiten. ,,Moreel verwerpelijk”, schreef de stichting. Juist de belofte van de provincie het werk pas te gunnen nadat de Raad van State uitspraak had gedaan over de GOL-plannen en de bezwaren ertegen, was voor de federatie enige tijd geleden aanleiding een kort geding in te trekken. Dat kort geding was onder meer bedoeld om te voorkomen dat al vroegtijdig met werkzaamheden zou worden begonnen.

GS geven toe dat ze wellicht niet hebben gehandeld naar ‘de letter’ van de toezegging, maar dat de federatie daar geen nadeel van ondervindt. Want hoewel al wel voorbereidende werkzaamheden voor de GOL zijn begonnen, gaat tot de uitspraak van de rechter niets gebeuren met de Langstraatbruggen of met de spoordijk in de Baardwijkse Overlaat. En dat zijn juist de twee zaken waarmee Federatie Behoud de Langstraatspoorbruggen zich vooral bezighoudt.

‘Niet ongebruikelijk’

De toezegging geen werkzaamheden uit te voeren werd volgens GS gedaan in de veronderstelling dat de uitspraak van de Raad van State ongeveer gelijktijdig zou komen met het moment dat de aanbesteding rond zou zijn. Onder meer COVID-19 zorgde echter voor vertraging. Die vertraging was niet te voorzien, stelt de provincie. Vandaar ook dat Provinciale Staten (die de GOL-plannen in juni 2018 goedkeurden) met de gang van zaken instemden, schrijven GS.

Overigens is het volgens GS helemaal niet vreemd dat procedures gelijk oplopen, dat gebeurt vaker om tijdwinst te boeken. En die wens was gezien de grote belangen die spelen volgens GS heel begrijpelijk. Daarbij wordt gewezen op bijvoorbeeld de hoogwaterproblematiek rond Den Bosch en op economische belangen als de ontwikkeling van Haven 8 in Waalwijk. Maatregelen tegen wateroverlast en de aanleg van wegen voor de ontsluiting van Haven 8 zijn onderdeel van de GOL. Wanneer de Raad van State uitspraak doet is niet bekend.

'Passender’

De provincie geeft toe dat inmiddels voorbereidende werkzaamheden voor de GOL zijn gestart, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Maar die staan volgens GS los van de provinciale inpassingsplannen (PIP’s) die bij de GOL horen: ze mogen volgens de geldende regels gewoon worden uitgevoerd.

Gedeputeerde Staten erkennen wel dat het ‘passender was geweest’ vooraf meer duidelijkheid te geven aan de indieners van het kort geding destijds. Onder hen was ook Vlijmenaar Kees Gouwy. Ook hij trok onlangs aan de bel over de gang van zaken en sprak van ‘flagrante schendingen’ en ‘onfatsoenlijk handelen’. Hij schreef zijn brief echter aan Provinciale Staten en niet aan GS.

De uitvoering van de GOL-plannen is gegund aan aannemerscombinatie Mourik-Besix. De totale kosten zijn inmiddels opgelopen tot 128 miljoen euro.