Niet wachten op ‘einde’gymzaal: snel bouwen op plaats school

Heusden gaat de grond voor vier rijwoningen (koop) aanbieden aan hetzelfde bedrijf dat voor woningcorporatie Woonveste twintig patiowoningen (huur) op het schoolterrein gaat bouwen. De komende maanden wordt bekend welke ontwikkelaar dat wordt. Als de betreffende aannemer de prijs wil betalen die Heusden voor ogen staat, wordt deze eigenaar van de grond.

Door aan te sluiten bij de bouwer waarmee ook Woonveste straks in zee gaat, hoopt Heusden dat de huurhuizen en de vrije sectorwoningen qua architectuur een gelijke uitstraling krijgen. Woonveste verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar de bouw van start gaat. Een jaar later kunnen de huizen dan klaar zijn.

School snel slopen

Het is nog onduidelijk wanneer de gymzaal vrijkomt voor woningbouw. Nu gymmen daar leerlingen van het Athena Onderwijs. Heusden en scholenstichting Scala hebben gezocht naar een alternatief, maar nog niets gevonden. In principe wil Heusden volgende maand het voormalige schoolgebouw slopen.

Door in principe voor één ontwikkelaar te kiezen, wijkt Heusden af van het eigen beleid dat voorschrijft om minimaal twee partijen te benaderen. Mocht de gekozen projectontwikkelaar niet de prijs willen betalen die Heusden vraagt, wordt alsnog verschillende andere bedrijven gevraagd of ze interesse hebben in de bouw van de vier woningen.

Bezwaren

In totaal komen er aan de Von Suppéstraat in Venne-Oost 36 nieuwbouwwoningen. Twintig patiowoningen voor een- of tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector en vier rijwoningen (koop) komen op de locatie waar nu de oude school staat. Acht rijwoningen en vier twee-onder-een-kappers (alle koop) zijn gepland op de plek van de gymzaal.