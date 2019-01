Nieuw baasje voor in De Els gedumpte hondjes 'Jos en Els’

Verzet van dorpsraden: ‘Nieuwe haven in Waalwijk moet niet in weekenden open’

10:24 WAALWIJK/DRONGELEN - Het stuit op onoverkomelijke bezwaren bij de dorpsraden in Drongelen, Eethen en Genderen. Waarom moet de nieuwe insteekhaven in Waalwijk zeven dagen per week geopend zijn? De dorpsraden vrezen voor onnodige overlast als schepen ook in de weekenden van de haven gebruikmaken. Als de gemeente vasthoudt aan de ruime openingstijden, gaan ze de plannen aanvechten bij de Raad van State.