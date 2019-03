Nieuw bestuur Rechtswinkel De Langstraat: ‘Rechtswinkel is goede leerschool’

Twee jaar gaven ze juridisch advies als rechtswinkelier, begin dit jaar namen Yvette Treffers, Jasper van Beurden en Rosalie Wijma plaats in het bestuur van Rechtswinkel De Langstraat. Daarmee namen ze het stokje over van Charelle van Tilborg, Giel Stoepker en Jan Paijmans, die hun werkzaamheden voortzetten in de Raad van Toezicht. Het nieuwe bestuur is van plan de huidige koers voort te zetten, maar wil de rechtswinkel meer onder de aandacht brengen in De Langstraat.