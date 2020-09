Nieuw distributiecentrum in Waalwijk: 32.000 vierkante meter aan de haven

Drinkwater­be­drijf Dunea is bij Brakel alert op sporen van resten granuliet in Maaswater

10:19 BRAKEL - Drinkwaterbedrijf Dunea gaat bij het innamepunt bij Poederoijen en in het lab bij Brakel controleren of het water uit de Afgedamde Maas sporen bevat van een bindmiddel voor granuliet. Acrylamide is volgens Waterforum.net een ‘zeer zorgwekkende stof’. De verontreiniging zou bij Poederoijen terecht kunnen komen vanuit de zandwinplas Over de Maas, vlakbij Heerewaarden.