Nieuw fotoboek Veen: Kris kras door oude ansichten

VEEN - Een prachtig fotoboek over Veen in de jaren tussen 1900 en 1960, 'uit liefde voor het dorp, opgedragen aan alle inwoners'. Goof Vos heeft er jaren werk aan gehad maar het boekwerk wordt binnenkort ten doop gehouden.

Hij ging vroeger al met de groetenboer in Veen mee. Veel mensen leerde hij er door kennen. Goof Vos (61) is weliswaar al jaren inwoner van Wijk en Aalburg, maar heeft nog altijd wat met zijn geboortedorp Veen. Dat blijkt ook uit zijn grote verzameling kaarten van het dorp. Zoveel dat hij het tijd vond er een fotoboek van te maken: Kris kras door Veen met als ondertitel Oude ansichten door de jaren heen. Het is een dik gebonden boek geworden met maar liefst 336 originele kaarten uit de periode van grofweg 1900 tot 1960.

Quote Het was een hele leuke klus, ik deed het uit liefde voor het dorp Goof Vos, Fotograaf

,,Veel van de kaarten zijn nooit eerder gepubliceerd, zijn ook zeldzaam", zegt Vos niet zonder trots terwijl hij door het boek bladert. Vos is zich ervan bewust dat er al best veel boeken over Veen zijn geschreven. ,,Maar nog geen boek met zoveel ansichtkaarten."

Hek van de dam

Het verzamelen begon met enkele ansichten van zijn geboortehuis aan de Vlaas. ,,Echt enthousiast werd ik echter toen ik de verzameling van Jo van Tilborg zag. En toen ik het albumpje van mijn moeder onder ogen kreeg, was het hek helemaal van de dam. Toen ben ik tot het uiterste gegaan om zoveel mogelijk kaarten van Veen te verzamelen. Veel mensen en beurzen bezocht, contacten gelegd in het hele land. 20 jaar gezocht, heel fanatiek. Ik weet dat er nog meer onder de mensen zijn. Graag zou ik met de bezitters ervan in contact komen."

Dick Honcoop heeft veel over Veen geschreven en had ook veel foto's. ,,Ik heb veel contact met hem gehad. Zijn collectie heb ik van hem over kunnen nemen. Hij was blij dat hij ze aan mij over kon doen.” Vos vertelt dat het altijd zijn idee is geweest wat met de foto's te doen. Anderen er deelgenoot van te maken. Vos: ,,Toen ontstond het idee om een fotoboek te maken." De afgelopen jaren is hij daarmee bezig geweest. ,,Het was een hele leuke klus, ik deed het uit liefde voor het dorp. Ik draag het boek dan ook op aan alle mensen uit het dorp."

Grote brand bij de Vlaas

Alle foto's zijn van bijschriften en toelichtingen voorzien. Feiten en namen van personen, vaak met de bijnaam, worden vermeld. Zo passeren heel wat personen en gebeurtenissen de revue, zoals de grote brand die de Vlaas in 1908 trof. Vos laat de foto zien waarop de later door de brand getroffen huizen staan. ,,Het is de zeldzaamste foto van de Vlaas. Op de achterkant doet iemand aan zijn ouders in Den Bosch verslag van de brand. Een kaart was vroeger een communicatiemiddel."

Omdat Vos ook, zoals hij zegt, niet alles over Veen weet, is hij bij veel mensen te rade gegaan en heeft hij informatie uit bestaande boeken overgenomen om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Zoals uit de titel van het boek al blijkt, gaat Vos kris kras door het dorp. Dus niet per straat of buurt. ,,Dat heb ik bewust gedaan. Dat is aantrekkelijker, ook voor de lezer."

Presentatie