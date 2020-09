Nieuw hoofdkwartier voor scouting in Waalwijk: van buiten een plaatje, vanbinnen een ratjetoe

Scouts hebben geen benul van interieurstyling. Dat zie je als je een rondje maak door het gloednieuwe en prachtige onderkomen van de Scouting Andreas Zijlmans Groep (AZG). Zwarte stoelen, blauwe exemplaren, van hout, van plastic: het is een ratjetoe. Dat geldt ook voor tafels: weggevertjes, meer niet. Maar het is niet meer dan logisch dat daarvoor is gekozen. Scouts talen niet naar schoonheid, het moet functioneel zijn. Bovendien moet het tegen een stootje kunnen: de jongelui hebben een natuurlijk, wat meer ruiger kantje.

‘Van alles bij elkaar geplukt’

Wat ook telde: de inrichting mocht geen aanslag plegen op het budget. Die kwam helemaal voor rekening van AZG, die deze zaterdag het hoofdkwartier aan de Drunenseweg officieel in gebruik neemt met een videotoespraak van burgemeester Nol Kleijngeld en spellen voor de verschillende groepen.

Quote We hebben er lang op moeten wachten, twaalf jaar. Maar het was het helemaal waard. Marcel Verwiel, Lid dagelijks bestuur

,,Overal hebben we van alles bij elkaar geplukt”, zegt Marcel Verwiel, lid van het dagelijks bestuur. ,,Tot en met een volledige bedrijfskantine, al moesten we die wel drie jaar op onze locatie in Baardwijk opslaan. En tal van vrijwilligers hebben er verschrikkelijk veel tijd ingestoken. Schilderen, tientallen lampen ophangen.”

Volledig scherm De Bevers van Hotsjietonia gaan op pad, in de achtergrond het grote nieuwe clubgebouw. © Roel van der Aa

Het gebouw zelf is een plaatje. ,,We hebben er lang op moeten wachten, twaalf jaar”, zegt Verwiel. ,,Maar het was het helemaal waard. In scoutend Nederland is dit uniek, denk ik.” Ook de locatie mag er wezen: ,,We zitten vlak bij de bossen. En op een steenworp afstand van de surfvijver. Ja, die gebruiken we ook. Met bootjes.

Enorme berg klinkers

Achter het hoofdkwartier, dat deels wordt verhuurd aan kinderopvangbureau Mikz, strekt zich een fikse lap grond zich uit. Ideaal voor de kinderen om er spellen op te spelen. Moet er nog wel wat gebeuren: het onkruid staat meer dan kniehoog. Dat moet veranderen in gras, er is dus nog werk aan de winkel. Dan nog moet er een probleempje worden getackeld: het maaien. De raderen draaien al bij Verwiel. ,,Met een handmaaier is dat echt niet te doen. In Baardwijk hebben we nog een zitmaaier staan.”

Wat ook opvalt: een enorme berg klinkers. Die verandert in afzienbare tijd in straatwerk. ,,We zullen onze bootjes voor de winter op moeten slaan. Dat doen we waarschijnlijk in een zeecontainer.” Kortom, er is nog genoeg te doen.

