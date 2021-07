Nieuw hoofdstuk bomensoap Waalwijk

Alvast wat bomen planten. En dan over een jaar of vier, vijf de meest overlastgevende bomen kappen. Dat is de nieuwe ontwikkeling in de al dertig jaar durende bomensoap aan de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk. Onlangs kregen de betrokken bewoners er een gemeentelijke brief over. Enkelen van hen vliegen nu weer in de gordijnen. ,,We dachten dat we er vanaf waren”, zegt Jos Kleijberg, die al eerder actie voerde.