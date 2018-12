Nieuw monument voor oorlogsvlieger Pierre van Boxtel onthuld

KAATSHEUVEL - Het nieuwe monument voor de in oktober 1941 in Engeland gesneuvelde oorlogsvlieger Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel is zaterdag onthuld. Het staat op de hoek Erasstraat- Driestapelenstoel, waar ook het monument stond dat in juni vorig jaar van z'n sokkel werd gezaagd. Van Boxtel was RAF-piloot.

Van Boxtel was toen hij om het leven kwam twintig jaar oud. Hij overleed nadat zijn toestel in het Engelse Chester met een Canadees lesvliegtuig botste. Het Canadese toestel was aan het opstijgen, terwijl Van Boxtel aan het dalen was.

Gestolen en vernield

Het oorspronkelijke monument uit 1995 ('Wings) was van de hand van Joop Haffmans. Het was een gestileerde vogel van messing, die op een schuinstaande zuil van beton stond. De vogel werd in 2017 gestolen en vernield, net als enkele andere kunstwerken in Kaatsheuvel.

Na overleg met de nabestaanden besloot de gemeente Loon op Zand een nieuw monument te plaatsen. Kunstenaar Jan van Strien uit Kaatsheuvel werd gevraagd een modern ontwerp te maken. Dat is uitgemond in een nieuw kunstwerk, ‘Tears from heaven'. Van Strien werd daarbij geholpen door kunstenaar Leo Gerritsen.

Twee tranen

Het werk verbeeldt twee tranen die door de wolken heen naar beneden vallen. Daarbij duikt ook een vliegtuig op. Als materiaal is het roestbruine Cortenstaal gebruikt. Loon op Zand stelde voor het kunstwerk 4.000 euro beschikbaar.