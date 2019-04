Nieuw onderzoek naar parkeerdruk rond appartementen op plek Aldi

Onderzoek naar bluswater in Altena na brand Villaforte in Woudrichem

8:55 De aanwezigheid van bluswater kan op 'een aantal locaties' in Altena beter. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van het CDA over een brand in Woudrichem op 25 februari. Om welke of hoeveel plekken het gaat, is niet bekendgemaakt, maar volgens burgemeester en wethouders wordt er gewerkt aan verbetering.