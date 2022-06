Nieuw Oranje Comité Drunen aan de slag met feestprogramma

Verder rijden voor een prik: GGD Hart voor Brabant sluit meerdere vaccinatie­lo­ca­ties

Binnenkort een vaccinatie tegen het coronavirus halen? Dan moet je wellicht iets verder rijden, want de GGD Hart voor Brabant heeft besloten om per 1 juli een aantal locaties tijdelijk te sluiten. ‘Door de grote spreiding in aanloop is het minder druk op een aantal locaties', aldus de GGD.

27 juni