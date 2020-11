Nieuw veld, nieuwe verlichting. Hockeyclub Drunen krijgt LED

Handen uit de mouwen voor nieuwe watervel­den bij hockey­clubs in Drunen en Vlijmen

22 oktober DRUNEN/VLIJMEN - De aanleg van de nieuwe watervelden voor de hockeyclubs in Drunen en Vlijmen is in volle gang. Bij beide verenigingen is donderdag met vereende krachten de waterdichte folie aangebracht, die als ondergrond voor de watervelden dient. Naar verwachting zijn de nieuwe velden in december klaar.