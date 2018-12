Nieuw voor Sint Jan in Waalwijk: een mis in het Pools

In Waalwijk en omgeving leven veel Polen, die hier werk hebben gevonden. Parochie Sint Jan de Doper heeft met een aantal contact, maar ze weet velen ook niet te bereiken. De cultuur, maar vooral de taal, vormen flinke barrières. In het bisdom is onlangs een Poolse parochie opgericht. Ze krijgt de kans om in de Sint Jan Poolse vieringen te houden. Pater Krzysztof Obiedzinski S. Chr, pastoor van de Poolse parochie, verzorgt de eerste mis op zaterdag 22 december. Een half uur voor de viering is er biechtgelegenheid, eveneens in het Pools.