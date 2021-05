Nieuwbouw autoconcern Van Mossel in Waalwijk start snel, maar wie volgt? ‘Bedrijven staan in de rij’

Oproep voor vaccinatie tegen baarmoeder­hals­kan­ker gehad? ‘Neem die alsje­blieft, het had mijn leven kunnen redden’

7 mei DRUNEN - Meisjes van dertien hebben onlangs een oproep gekregen voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Twijfel of je het moet doen? Ancke Sikkers heeft een dringend advies: ,,Doen. Als het er in mijn tijd was geweest, had ik het genomen. Het had mijn leven gered.” De Drunense heeft de ziekte en hoe lang ze nog te leven heeft, is niet te voorspellen.