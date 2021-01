Nieuwbouw autogigant Van Mossel komt in zicht: 'Blikvanger in Waalwijk’

Berkhof verwacht de benodigde vergunningen op tijd binnen te hebben. Verder is het bedrijf nog druk in gesprek met aannemers om de laatste puntjes op de i te zetten. ,,Als alles meezit, kan de bouw over enkele maanden beginnen.”

Van Mossel groeit de laatste jaren hard. In Nederland is het concern al jaren één van de belangrijkste spelers in de autobranche. Het is inmiddels ook één van de grootste autobedrijven in de Benelux. De laatste tijd is het concern vooral in België op overnamepad geweest. Het bedrijf, met bijna 4500 werknemers, telt nu 268 vestigingen in de Benelux. ,,We mikken uiteindelijk op zo'n 290 vestigingen.”