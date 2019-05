Nieuwe acties tegen afgraven fietsspoordijk

Grootscha­li­ge controles belasting en politie op vakantie­par­ken Brabant, waaronder Droomgaard

10:54 KAATSHEUVEL - Bij camping Droomgaard in Kaatsheuvel vinden dinsdag controles plaats van politie en Belastingdienst. Ook op andere vakantieparken en locaties in Brabant wordt gecontroleerd, zoals in Asten, Waalre en Valkenswaard.