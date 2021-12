Nieuwe autobrand op kruispunt Veen, zwaar vuurwerk afgestoken

Extra bijdrage voor Waalwijks centrum komt er nu tóch: grote opluchting na stemronde

WAALWIJK - Winkeliers en pandeigenaren gaan samen meebetalen aan een aantrekkelijker centrum in Waalwijk. De stemming over dit plan had heel wat voeten in de aarde. Nu blijkt een meerderheid toch vóór zo'n extra bijdrage voor het stadshart.

15 december