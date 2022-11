Nieuwe basisscholen schieten uit de grond

Jáááááááá, Oranje scoort toch nog en Mighty Mike juicht mee in Café Den Braai

VLIJMEN - Niet overal lopen ze warm voor het WK, maar wel in Café Den Braai in Vlijmen. Nederland speelde maandag om 17.00 uur tegen Senegal de eerste wedstrijd in Qatar. In het café keken tientallen Oranjesupporters naar de wedstrijd.

