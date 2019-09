Nieuwe burgemeester voor Altena op 8 oktober bekend

Voor de functie van kroonbenoemde burgemeester hebben 13 belangstellenden gesolliciteerd, onder wie één vrouw. Twaalf kandidaten zijn (oud-)burgemeester of wethouder of zijn anderzijds actief in de politiek of bij de overheid, één sollicitant is werkzaam in de particuliere sector. Marcel Fränzel (59) liet al vrij snel na zijn aanstelling in januari weten niet in de race te zijn om in Altena te blijven.

‘Tussen de mensen staan’

De nieuwe burgemeester van de qua oppervlakte grootste gemeente in de provincie Noord-Brabant, moet in elk geval iemand zijn die tussen de mensen staat wanneer er iets aan de hand is. Bovendien moet hij of zij zich kunnen inleven in de cultuur en waarden van Altena en voelt hij of zij zich betrokken bij de streek. De nieuwe burgemeester gaat bovendien gemakkelijk met mensen om, is regelmatig in de dorpen te vinden, heeft goede contacten in de regio en durft knopen door te hakken in moeilijke situaties. Uit een bewonersenquête uit uit gesprekken met ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn dat de belangrijkste karaktereigenschappen, waaraan de nieuwe eerste burger moet voldoen.