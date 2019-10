Nieuwe film over de oorlog in Waspik: ‘Verhalen die nooit eerder belicht zijn’

UPDATE Vijftien maanden cel geëist tegen man die in Waalwijk agenten belaagde

12:23 BREDA/WAALWIJK - Tegen de 31-jarige Pavel N. die in januari van dit jaar drie agenten te lijf dreigde te gaan met een stok op de Stationsstraat in Waalwijk is dinsdag in de rechtbank in Breda vijftien maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk.