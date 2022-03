Nieuwe invulling sportpark De Hoge Heide in Vlijmen kan vooruit: ‘De tijdsplanning is ambitieus’

Dat laatste mag dan zo zijn, Stichting Hoge Heide 2025 kan nu wel verder aan de slag met haar initiatief én met steun van de gemeente. Die steun bestaat uit onder meer geld en inzet van ambtenaren. Om een ontwerp te maken voor het gebied wordt een adviesbureau ingehuurd, waarvoor 25.000 euro beschikbaar is. Daar komen nog eens 5.000 organisatiekosten bij en 2.500 euro voor een parkeeronderzoek. Marc van de Loo van de stichting is blij dat er de laatste tijd wat ‘meer tempo in zit'. ,,Al kan het eigenlijk nooit snel genoeg gaan.”

Wensen

In de stichting en de werkgroep die daarbij hoort, zijn bijna alle gebruikers van het sportpark vertegenwoordigd: hockeyclub VHMC, voetbalclub Vlijmense Boys, tennisvereniging LTC De Hoge Heide, Totalfit Vlijmen en sport- en recreatiecentrum De Hoge Heide. Ook enkele particulieren zijn aangeschoven. De tafeltennisvereniging doet niet mee en heeft maar één wens: behoud van hun accommodatie.

De stichting zelf heeft op hoofdlijnen al wel een aantal ideeën, voor de kortere en de langere termijn. Een meer open park, toegankelijk voor iedereen, herschikking van de ruimte om wensen van clubs in vervulling te laten gaan. Over het ‘hoe’ is al wel verder nagedacht, maar er ligt nog geen enkel besluit. En vooral de gemeente zal die uiteindelijk moeten nemen.

Volledig scherm Een deel van sportcomplex de Hoge Heide © copyright Marc Bolsius

Voor het zover is, moet ook nog wel een en ander gebeuren, stelt wethouder Kees van Bokhoven. ,,De gebruikers hebben elkaar gevonden, er is een wensenlijstje. Dat is uiteraard erg mooi. Maar we moeten goed gaan kijken naar wat er kan en ook wat er níet kan. En hoe zit het met de kosten: wie betaalt wat; wat zijn de gevolgen voor het parkeren?”

Van Bokhoven: ,,De visie van de stichting is besproken, maar dat wil niet zeggen dat we alles ook zo gaan uitvoeren. We hebben als gemeente ook wensen en belangen, bijvoorbeeld de opvang van water. Plannen kunnen ook in fases worden uitgevoerd. Belangrijk is dat er eerst een uitgewerkt plan en een ontwerp voor het gebied komen.”

De gemeente verwacht van de stichting dat ook omwonenden, Buurt Bestuurt en mogelijk andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Woordvoerder Van der Loo van de stichting hoopt voor de zomervakantie de plannen veel concreter te hebben. ,,Dat is behoorlijk ambitieus, maar dan blijft het tempo erin.” Ook hij is benieuwd hoe het dan zal gaan met bijvoorbeeld de bekostiging.

Flexwoningen

Aan De Hoge Heide speelt ook de kwestie van de flexwoningen. Heusden wil er negentien neerzetten, voor de opvang van zogeheten spoedzoekers; mensen die snel een huis nog hebben, maar op basis van de urgentieregels niet in aanmerking komen. De tijdelijke huizen zouden moeten komen op het braakliggend terrein naast de parkeerplaats. Heusden werkt deze plannen verder uit en gaat daarbij in gesprek met onder meer de gebruikers van De Hoge Heide en omwonenden. De precieze plek van de flexwoningen is van belang voor het plan dat voor het sportpark wordt gemaakt.

Volgens Van Bokhoven kunnen de plannen voor een herinrichting van De Hoge Heide prima samengaan met die voor de flexwoningen, maar hoeven ze niet per se gelijktijdig uitgevoerd te worden. ,,Als ze elkaar maar niet blokkeren of frustreren.”