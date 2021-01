Nieuwe naam, nieuw jasje én nieuwe beheerder voor Golfpark de Efteling: ‘We gaan golf op maat aanbieden’

Schaap, de zoon van een melkveehouder in Oudendijk, had zich heilig voorgenomen om het boerenbedrijf over te nemen. Zijn vader overleed toen hij nog niet volwassen was, zijn broer nam dat stokje over. Eenmaal volwassen verdiende Schaap (56) de kost met het onderhouden van sportvelden. En het maaien van plantsoenen. Dat stond hem echter tegen. Ruig werk, dat ook nog eens werd belet door stenen en troep tussen de sprieten. Raakte zijn materiaal waar hij zuinig op was kapot. En het regende hondenpoep, héél onaangenaam.