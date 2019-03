Nieuwe ontmoetingsplek in Kaatsheuvel: Het Snipperbankje

Heusden te laat met uitbetalen geld Buurt Bestuurt; wethouder door het stof

7:01 VLIJMEN De Buurt Bestuurt-organisaties in de gemeente Heusden krijgen pas in de loop van volgende week hun geld voor dit jaar. Dat is veel te laat, zo erkent wethouder Kees van Bokhoven (DMP Heusden). ,,Dit verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. We moeten bij het uitkeren van geld een betrouwbare partner zijn. We moeten dit beter gaan regelen”, ging hij donderdagavond door het stof.