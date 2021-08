Nieuwe partij Samen Waalwijk doet mee aan verkiezingen: ‘Het moét anders’

Lijst de Jongste en PvdA werken sinds maart al nauw samen. De drie raadsleden gaan nu nog een stap verder, en zetten samen hun schouders onder een nieuwe politieke beweging. Eerder werd al bekend dat de PvdA in Waalwijk volgend jaar niet deelneemt aan de verkiezingen, vanwege een gebrek aan geschikte kandidaten op de kieslijst. Huidig fractievoorzitter Luuk Ottens stort zich nu in een nieuw politiek avontuur.

Uit onvrede

Bea de Jongste en Hans de Vaan zaten tot maart dit jaar voor de grootste coalitiepartij LokaalBelang in de Waalwijkse gemeenteraad. Ze stapten uit de fractie uit onvrede over de koers die gevaren werd. In hun ogen was LokaalBelang zijn sociale gezicht aan het verliezen. De plannen zouden te veel gericht zijn op het centrum van Waalwijk en de economie, maar minder op het welzijn van inwoners.

Als het aan Samen Waalwijk ligt, gaat er het nodige veranderen in de gemeente. In een persverklaring laten de initiatiefnemers weinig heel van het huidige beleid. Volgens hen zijn veel mensen het vertrouwen in de Waalwijkse politiek kwijt geraakt.

Quote We horen van inwoners vaak dat ze zich niet gehoord voelen. Er worden kant en klare plannen gepresen­teerd. Inspraak is een wassen neus Bea de Jongste, Lijst de Jongste/Samen Waalwijk

,,We horen van inwoners vaak dat ze zich niet gehoord voelen”, aldus Bea de Jongste. ,,Er worden kant en klare plannen gepresenteerd. Het college verschuilt zich achter procedures, maar vooral achter projectontwikkelaars. Dat gebeurt nu ook met de bouwplannen bij de mr. Van Coothstraat en de Gedempte Haven. Inspraak is dan een wassen neus.”

Samen Waalwijk zegt inwoners eerder bij plannen te willen betrekken, ze actief op te zoeken en vooraf mee te laten denken over plannen en oplossingen.

Quote Alles wordt van tevoren in de coalitie geregeld. Er is in de raad nauwelijks een open discussie mogelijk Luuk Ottens, PvdA/Samen Waalwijk

Ook van de beloofde open bestuurscultuur is volgens de drie niets terechtgekomen. ,,Alles wordt van tevoren in de coalitie geregeld”, meent Ottens. ,,Er is in de raad nauwelijks een open discussie mogelijk. En er wordt al helemaal niet aan de inwoners gevraagd wat zij ervan vinden.”

Na de vakantie presenteert Samen Waalwijk haar standpunten. Het wordt dan ook duidelijk wie de lijsttrekker bij de komende verkiezingen wordt. De partij gaat de komende tijd kandidaten werven voor onder meer de gemeenteraad.

,,Het is een hele klus om als nieuwe beweging mee te doen aan de verkiezingen”, stelt De Vaan. ,,Maar we hebben het er graag voor over. Het is nodig dat onze inwoners weer op de eerste plaats komen.”