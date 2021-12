Nieuwe politieke partij Loon op Zand: Toekomstig KLM

KAATSHEUVEL - Toekomstig KLM. Dat is de naam van de nieuwe politieke partij die volgend jaar maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Loon op Zand. Met de letters KLM (Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer) wil de partij aangeven dat ze er is voor alle de drie dorpen binnen de gemeente, aldus partijleider Marten Krikken.

Wie er, naast Krikken, op de kandidatenlijst van Toekomstig KLM staan, is nog niet bekend. Volgens de partij zal die lijst in januari worden gepresenteerd.

Zorgen over toekomst

Toekomstig KLM is een initiatief van Krikken. De Kaatsheuvelnaar, bedrijfskundige en jurist en eerder raadslid voor het CDA, maakt zich zorgen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De gemeenteraad besloot vlak voor de zomer dat Loon op Zand zelfstandig blijft, maar wil dit besluit over 2,5 jaar evalueren om te kijken of dat ook echt verstandig is. Volgens Krikken is echter niet duidelijk waarop de evaluatie straks zal worden gebaseerd.

Feiten geen sentimenten

Toekomstig KLM wil de komende twee jaar in beeld brengen welke taken er op Loon op Zand afkomen, wat de uitvoering daarvan gaat kosten en of dat haalbaar is. ,,We moeten straks op basis van feiten een keuze maken”, zegt Krikken. ,,Sentimenten spelen bij ons een ondergeschikte rol. Wij willen de waarheid op tafel krijgen over de bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.”

Krikken vraagt zich af of de huidige gemeenteraad ‘het volledige plaatje’ heeft. ,,Verschillende maatschappelijke opgaven, zoals het gasloos worden of invoering van de Omgevingswet zijn niet of nauwelijks opgenomen in de meerjarenplanning van onze gemeente.”

Herindeling

De partij is, volgens Krikken, niet voor herindeling, maar ook niet tegen. ,,We willen alleen een compleet beeld scheppen zodat we een gefundeerde keuze kunnen maken.”