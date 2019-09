Nieuwe regels in Waalwijk voor huisvesting arbeidsmigranten moeten onrust tegengaan

Het is afgelopen met grootschalige kamerverhuur aan arbeidsmigranten in woonwijken in Waalwijk. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van Waalwijk de regels aangepast. Voortaan zijn er nog maar twee vormen van huisvesting toegestaan: kleinschalige kamerverhuur tot en met vijf personen in woonwijken of grootschalige huisvesting van honderd personen of meer op bedrijventerreinen. De tussenvorm van kamerverhuur tot dertig personen bestaat niet meer.